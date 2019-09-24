Кузнецова вышла в третий круг теннисного турнира в Китае

ТАСС, 24 сентября. Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла представительницу Тайваня Се Шувэй и вышла в третий круг турнира, который проходит в китайском городе Ухань. Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу российской спортсменки. Соперницы третий раз встречались между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Все три матча выиграла россиянка.

В третье круге Кузнецова сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и испанкой Гарбинье Мугурусой. Их встреча пройдет позднее во вторник.

Турнир в Ухане завршится 28 сентября.