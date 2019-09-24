Месси заявил, что семья и друзья помогли ему завоевать награду лучшему футболисту года

Награда футболисту была вручена в понедельник вечером. На звание лучшего футболиста года также претендовали португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

ТАСС, 24 сентября. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси поблагодарил семью и друзей за то, что они помогли ему завоевать награду лучшему футболисту года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Комментарий игрока опубликован на его странице в Facebook.

"Очень рад и очень благодарен за полученную награду, - написал Месси в Facebook. - Я хочу особенно поблагодарить свою семью, всех друзей в "Барселоне", а также всех болельщиков, которые своей поддержкой помогают мне продолжать работу день за днем для достижения целей".

Месси 32 года, в прошлом сезоне он с "Барселоной" стал чемпионом Испании, забил 36 голов в чемпионате Испании, завоевав "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру всех национальных первенств Европы.

"Барселона" дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила "Ливерпулю" (3:0, 0:4), Месси стал лучшим бомбардиром турнира с 12 голами в 10 матчах. В составе сборной Аргентины он стал бронзовым призером Кубка Америки 2019 года.

Награда ФИФА лучшему игроку года вручается с 1991 года, в нынешнем формате (по итогам сезона) - с 2016 года, в период с 2010 по 2015 год ФИФА вручала награды вместе с французским журналом France Football. Месси был удостоен премии в шестой раз. В прошлом году ее получил хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич, в 2016 и 2017 годах - Роналду.