Панфилов: заявления гендиректора РУСАДА о переливании крови спортсменам Чувашии абсурдны

ТАСС, 24 сентября. Главный тренер по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных Чувашии имени А. Игнатьева Николай Панфилов считает абсурдными заявления генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса в интервью французскому изданию L'Equipe о переливании крови спортсменам республики. Об этом Панфилов сообщил во вторник ТАСС.

Как говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС, девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью генерального директора РУСАДА Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe. В интервью Ганус подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.

"Это необоснованно. Переливание крови - серьезная вещь, и это не делалось, тем более детям. Это полный абсурд", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что все процедуры спортсменам проводились под присмотром и по назначению врачей. "По мере своей работы я общался с врачами, нарушения идут по объему физраствора, которые им [спорстменам] прописывали. Это сейчас выясняют специалисты", - пояснил Панфилов.

РУСАДА 17 июня сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 случаям планируется открытие дел.