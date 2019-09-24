Организация Bellator допустит Макгрегора на свой турнир в качестве зрителя

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Организация Bellator допустит ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора на турнир в Дублине в качестве зрителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В 2017 году Макгрегор ворвался в клетку и пытался устроить потасовку. Позднее ирландец извинился за свое поведение.

"Конор Макгрегор может посетить мероприятие", - сказал собеседник агентства.

Турнир Bellator пройдет 27 сентября в Дублине.

31-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).