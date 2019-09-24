"Торпедо" ожидает аншлаг на матче Олимп - Кубка России по футболу с "Крыльями Советов"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Аншлаг ожидается на матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу между московским "Торпедо" и самарскими "Крыльями Советов". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Торпедо".

Матч пройдет в среду на Центральной арене спорткомплекса "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова и начнется в 19:30 мск.

"Сейчас у нас продано порядка двух тысяч билетов. По техническим причинам мы сейчас можем вместить до пяти тысяч зрителей на трибунах. Мы планируем, что будет аншлаг", - заявили в пресс-службе, отметив, что "Крылья Советов" поддержат около 300 болельщиков.

Реконструкция арены начнется во втором квартале 2020 года. После реконструкции стадиона, являвшегося домашним для "Торпедо", его вместимость увеличится до 15076 мест, на территории арены появится 780 парковочных мест. Стадион будет соответствовать современным требованиям Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций для проведения матчей самого высокого уровня.