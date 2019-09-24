Болгарский боксер, выступавший под чужим именем, умер после боя

ТАСС, 24 сентября. Болгарский боксер Борис Станчов, выступавший под именем двоюродного брата Исуса Величкова, умер из-за сердечного приступа во время поединка в весовой категории до 57,15 кг, прошедшем в албанском Шкодере. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Mirror.

По информации издания, у болгарина случился сердечный приступ в пятом раунде боя с албанцем Ардитом Мурджей. Спортсмен упал в углу ринга, поединок немедленно был остановлен. К боксеру немедленно подбежали медики, он был госпитализирован, но врачи не сумели спасти его.

"Станчов выступал с моей лицензией с 2018 года, - заявил Величков. - Он говорил, что у него не было проблем со здоровьем, тренер знает это".

"Хотя врачи на ринге сделали все возможное для спасения жизни Станчова, смерть была неминуема", - заявила пресс-служба Всемирного боксерского совета (WBC). Также WBC выразил глубокие соболезнования семье и близким спортсмена.