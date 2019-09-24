Гонщик Маркелов заменит погибшего Юбера на этапе "Формулы-2" в Сочи

25-летний Маркелов станет партнером по команде колумбийки Татьяны Кальдерон, которая является единственной гонщицей - представительницей женского пола в "Формуле-2". Этап "Формулы-2" в Сочи пройдет 28-29 сентября, в Абу-Даби - с 30 ноября по 1 декабря.

ТАСС, 24 сентября. Российский спортсмен Артем Маркелов заменит погибшего французского пилота команды BWT Arden Антуана Юбера на заключительных этапах гоночной серии "Формула-2", которые пройдут в Сочи и Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

"Спасибо команде за доверие в этой ситуации, я готов проявить себя наилучшим образом, - сказал Маркелов. - Мы собираемся провести гонку в память о Юбере".

"Маркелов является опытным гонщиком в данной гоночной серии, и мы очень ценим возможность совместной работы", - заявил менеджер BWT Arden Кенни Кирван.

В сезоне-2019 Маркелов выступает в японской гоночной серии "Супер-Формула". До этого в течение пяти сезонов Маркелов был пилотом в составе команды Russian Time в "Формуле-2" (прежнее название GP2). В сезоне-2017 Маркелов стал вице-чемпионом серии. Всего за время выступлений в "Формуле-2" он одержал девять побед.

31 августа Юбер во время гонки девятого этапа в Бельгии потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за ним американец Хуан Мануэль Корреа (Sauber Junior Team) не успел среагировать и на полной скорости въехал в машину Юбера. В результате аварии болид француза разлетелся на две части, а машина Корреа перевернулась. На место происшествия незамедлительно выехали бригады скорой медицинской помощи, гонщики были доставлены в медицинский центр, Юбер скончался от полученных травм.