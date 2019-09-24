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ЧМ-2022 по футболу

Сборные КНДР и Южной Кореи проведут матч отбора ЧМ-2022 по футболу в Пхеньяне

Встреча состоится 15 октября

СЕУЛ, 24 сентября. /ТАСС/. КНДР подтвердила, что матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между национальной командой и сборной Южной Кореи состоится в Пхеньяне 15 октября. Об этом сообщил во вторник агентству Рёнхап представитель Корейской футбольной ассоциации.

По его словам, соответствующую информацию КНДР передала Сеулу через Азиатскую конфедерацию футбола, поскольку между двумя корейскими государствами не осуществляется прямых контактов.

Сборные КНДР и Южной Кореи сыграют в одной группе второго раунда квалификации ЧМ-2022 в азиатской зоне. Также вместе с ними выступят команды Ливана, Туркмении и Шри-Ланки. Первый матч корейские сборные проведут 15 октября в КНДР, второй запланирован на 4 июня 2020 года в Южной Корее.

Сборные КНДР и Южной Кореи были в одной группе в отборочном турнире ЧМ-2010. Тогда оба матча были сыграны на нейтральном поле - в Шанхае.

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КНДРРеспублика Корея
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