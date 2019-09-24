Помощники Мактавиша Пелино и Красоткин продолжат работу в ХК "Локомотив"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ассистенты освобожденного от должности главного тренера ярославского "Локомотива" Крэйга Мактавиша Майкл Пелино и Дмитрий Красоткин остаются работать в клубе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Локомотива".

Во вторник "Локомотив" объявил об отставке 61-летнего Мактавиша. Канадский специалист возглавил "Локомотив" 16 мая, подписав контракт сроком на два года. В тренерский штаб Мактавиша входили Пелино, Красоткин, Вячеслав Уваев и тренер вратарей Яакко Валкама. "Локомотив" после восьми игр набрал шесть очков и занимает предпоследнее 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

"Все помощники пока остаются. В том числе Пелино и Красоткин", - сказал собеседник агентства.

Пелино в качестве ассистента главного тренера завоевал золотые медали Олимпиады 2002 года и чемпионатов мира 2003 и 2004 годов. Канадец также входил в тренерский штаб магнитогорского "Металлурга", где дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). В прошлом сезоне Пелино работал в штабе Боба Хартли в омском "Авангарде", который в финале плей-офф уступил московскому ЦСКА (0-4).

Красоткин в качестве главного тренера трижды приводил команду "Локо" к чемпионству в Молодежной хоккейной лиге. В тренерский штаб главной команды он вошел 5 июня 2019 года.