Вилков рассудит матч 11-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом"

ТАСС, 24 сентября. Судья Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром матча 11-го тура чемпионата России по футболу между столичным "Локомотивом" и петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в субботу. Ассистентами Вилкова назначены Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Ширяев (Ставрополь), резервным судья - Николай Волошин (Смоленск). Матч пройдет с использованием системы видеоассистента рефери (VAR), за нее будут отвечать Алексей Сухой (Люберцы) и Сергей Карасев (Москва).

В субботу также пройдет матч между самарскими "Крыльями Советов" и "Тамбовом", который рассудит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Встречу между "Ростовом" и столичным "Динамо" будет обслуживать бригада во главе с Евгением Турбиным (Дмитров).

Также VAR будет использован на матче "Краснодара" и тульского "Арсенала", обслужит игру бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Матч пройдет в воскресенье. Также в этот день Павел Кукуян (Сочи) рассудит екатеринбургский "Урал" и московский ЦСКА, Алексей Матюнин (Москва) - казанский "Рубин" и "Уфу", а Станислав Васильев (Ижевск) - столичный "Спартак" и "Оренбург".

Заключительный матч 11-го тура пройдет в понедельник, Алексей Еськов (Москва) обслужит встречу между "Сочи" и грозненским "Ахматом".