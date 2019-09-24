Российские волейболистки победили сборную Нидерландов на Кубке мира

ТАСС, 24 сентября. Женская сборная России по волейболу переиграла команду Нидерландов в матче Кубка мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счетом 3-0 (26:24, 25:18, 25:20) в пользу россиянок.

В других матчах дня сборная Южной Кореи победила команду Сербии (3-1), американки оказались сильнее представительниц Доминиканской Республики (3-0), аргентинки - камерунок (3-2), китаянки - спортсменок из Кении (3-0). Позднее во вторник завершится встреча между сборными Японии и Бразилии.