Российские волейболистки победили сборную Нидерландов на Кубке мира

ТАСС, 24 сентября. Женская сборная России по волейболу переиграла команду Нидерландов в матче Кубка мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счетом 3-0 (26:24, 25:18, 25:20) в пользу россиянок.
В других матчах дня сборная Южной Кореи победила команду Сербии (3-1), американки оказались сильнее представительниц Доминиканской Республики (3-0), аргентинки - камерунок (3-2), китаянки - спортсменок из Кении (3-0). Позднее во вторник завершится встреча между сборными Японии и Бразилии.
После восьми проведенных матчей россиянки закрепились на третьей строчке в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Лидируют китаянки (23 очка), вторыми идут американки (20 очков).
В девятом туре россиянки встретятся с командой США, встреча пройдет 27 сентября.
Кубок мира проходит за год до старта Олимпийских игр. В турнире принимают участие 12 команд. Сборные проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.
Женская сборная России ни разу в истории не становилась обладателем Кубка мира, в 1999 году команда выиграла серебряные медали. Сборная СССР побеждала на турнире в 1973 году. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея.