Глава Дагестана наградил орденами и медалями призеров ЧМ по боксу и спортивной борьбе

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о награждении орденами "За заслуги перед Республикой Дагестан" чемпионов мира по спортивной борьбе Абдулрашида Садулаева, Гаджимурада Рашидова, Завура Угуева, Инну Тражукову, а также чемпиона мира по боксу Муслима Гаджимагомедова, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Садулаев, Рашидов, Угуев и Тражукова награждены за большие заслуги в развитии физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения на чемпионате мира по спортивной борьбе 2019 года в городе Нур-Султане, а Гаджимагомедов - за большие заслуги в развитии физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения на ХХ открытом чемпионате мира по боксу 2019 года в городе Екатеринбурге", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, этим же указом медалями "За доблестный труд" удостоены главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Сажид Сажидов и тренер Садулаева - Шамиль Омаров.

Кроме того, медалями "За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан" отмечены тренер бронзовых призеров чемпионата мира по спортивной борьбе 2019 года Иманмурза Алиев, тренер чемпиона мира по боксу 2019 года Рашидбек Ахмедов, старшие тренера сборной команды Дагестана по вольной борьбе Гайдар Гайдаров и Арсен Гитинов, серебряный призер чемпионата мира по спортивной борьбе Магомедрасул Идрисов, бронзовые призеры Алихан Жабраилов и Гаджи Набиев, тренера чемпионов мира Замир Магомедаминов, Газиганд Рашидов и Шемев Шемеев.