ФИФА, УЕФА и WADA не имеют претензий к Российскому футбольному союзу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеют претензий к Российскому футбольному союзу (РФС). Об этом ТАСС заявил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

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Во вторник журнал Newsweek сообщил, что сборная России по футболу может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если WADA прибегнет к санкциям в случае подтверждения манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

"Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений", - сказал Мельников.

WADA в понедельник инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации, основанием стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории. Предполагается, что комитет по соответствию WADA вынесет окончательную рекомендацию относительно РУСАДА 23 октября.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.