РФС оштрафовал "Зенит" на 20 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с "Рубином"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал петербургский "Зенит" по итогам матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Перед началом матча было зажжено четыре дымовых шашки, нарушители были задержаны, - сказал Григорьянц. - Обычно за использование одного пиротехнического изделия мы даем санкцию в 10 тыс. рублей, то есть тут должен был быть штраф 40 тыс. рублей. Но мы оценили работу клуба по данному вопросу, получили информацию от МВД, что документы по задержанию есть. Поэтому уменьшили штраф наполовину - 20 тыс. рублей".

"Рубин" по итогам матча оштрафован на 50 тыс. рублей. "Игроки поздно вышли из раздевалки перед началом матча, опоздание на 4 минуты", - пояснил Григорьянц.

За такое же нарушение штраф в 50 тыс. рублей получил "Тамбов", игроки клуба на 2 минуты 30 секунд позже вышли из раздевалки перед началом игры с "Ростовом" (2:1). "Болельщики "Ростова" скандировали нецензурные выражения, за это полагается штраф размером в 30 тыс. рублей", - сообщил глава КДК.

"Оренбург" был оштрафован на 120 тыс. рублей по итогам встречи с московским "Локомотивом" (2:3). "После финального свистка на поле выбежал болельщик. За необеспечение безопасности и появление на поле постороннего лица клуб получает штраф", - сказал Григорьянц.

"Хочется отметить, что очень мало нарушений было за последние три тура. Уменьшилось количество случаев нецензурного скандирования и использования пиротехники, мы это только приветствуем. Клубы проделывают большую профилактическую работу с болельщиками", - заключил Григорьянц.

Матчи 11-го тура РПЛ пройдут с 28 по 30 сентября.