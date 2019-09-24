Тренер Мартин: российских гандболисток ждет непростой матч со сборной Словакии в отборе ЧЕ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Женской сборной России по гандболу будет непросто в матче против команды Словакии на старте отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды испанец Амброс Мартин.

Сборная России проведет первый матч отбора чемпионата Европы 25 сентября в Ростове-на-Дону.

"В составе сборной Словакии выступают игроки из Венгрии. Как вы знаете, венгерская лига очень серьезная, поэтому матч простым не будет. Кроме того, игроки соперника очень опытные", - отметил Мартин, для которого матч с командой Словакии станет первым на посту главного тренера сборной России.

"Команда находится в хорошей форме, ей по плечу решение любых задач. Постараемся сыграть в полную силу и попытаемся достичь лучшего результата в этой игре", - добавил помощник главного тренера сборной России Олег Киселев.

На чемпионате Европы 2018 года сборная России заняла второе место. Чемпионат Европы 2020 года пройдет в Дании и Норвегии.