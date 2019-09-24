В Сочи прибыли первые болиды "Формулы-1"

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Первые болиды "Формулы-1" прибыли в Сочи, местные таможенники оформили более 700 т груза. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба сочинской таможни.

"В Сочи прибыли воздушные суда из Великобритании, Сингапура, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов. За последние два дня в сочинский аэропорт прибыло восемь грузовых воздушных судов", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, вес оформленного груза составил более 600 тонн.

"Несмотря на большой объем грузов и плотный график прибытия, все партии проходят быстрое оформление и тщательный таможенный контроль. Предварительное информирование позволяет минимизировать риски нарушения таможенного законодательства и максимально сократить время совершения таможенных операций", - приводит пресс-служба слова главного государственного инспектора отдела оформления и контроля таможенного поста аэропорта Сочи Владимира Забеляна.

На сегодняшний день таможенным постом аэропорта Сочи принято более 770 т груза стоимостью свыше $15 млн. Это телекоммуникационное, офисное и гаражное оборудование, болиды, запасные части, оборудование для трансляции гонок, рекламное оборудование команд.

Этап чемпионата мира "Формулы-1" пройдет на "Сочи Автодроме" с 27 по 29 сентября. Также состоятся гонки "Формулы-2" и "Формулы-3".