Нурмагомедов назвал главные принципы своей карьеры

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает силу, достоинство и уважение своими главными принципами в спорте. Об этом говорится в заявлении спортсмена, предоставленном ТАСС организаторами Synergy Global Forum.

"Я знаю, что такое бороться и что такое побеждать, - сказал Нурмагомедов. - Множество бойцов тренируются изо дня в день, но у них ничего не получается. Для того чтобы быть всегда первым, мало иметь крепкие мышцы и отточенный удар. Для того чтобы быть чемпионом и побеждать из раза в раз, нужно быть сильным духом, с достоинством принимать удар и уважать себя и своего соперника".

"Сила, достоинство и уважение - это три главные вещи, которые помогают побеждать не только в спорте, но и в жизни", - добавил спортсмен.

Нурмагомедов 7 сентября победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Его следующий поединок планируется на конец 2019 - начало 2020 года. Всего на счету 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения.