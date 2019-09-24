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Кубок мира по регби

Гаджиев: самоанские регбисты воспользовались усталостью россиян во втором тайме матча КМ

Российская команда уступила самоанцам во втором матче на турнире в Японии со счетом 9:34

ТАСС, 24 сентября. Сборная Самоа воспользовалась усталостью команды России во втором тайме матча Кубка мира по регби. Таким мнением в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился нападающий российской сборной Тагир Гаджиев.

Во вторник сборная России проиграла самоанцам со счетом 9:34. После первого тайма россияне вели со счетом 6:5.

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"Начало складывалось хорошо, мы зарабатывали штрафные, - сказал Гаджиев. - Во втором тайме мы хорошо настроились и вышли играть на максимуме. Потом подсели физически, Самоа воспользовалась нашей усталостью, они хорошо прессинговали, у нас не получалось довести мяч до края. К сожалению, нам не удалось реализовать преимущество в первом тайме".

"Самоа играла на всех Кубках мира, у них колоссальный опыт. Не знаю, что повлияло на нас перед вторым таймом. Мы не перенервничали, так что будем разбираться", - заключил Гаджиев.

Сборная Самоа набрала 5 очков (4 - за победу, 1 - бонусное) и вышла на первое место в турнирной таблице группы А. Далее идут команды Ирландии (5), Японии (5), Шотландии (0) и России (0). В следующем матче 3 октября россияне сыграют с командой Ирландии.

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