Гаджиев: самоанские регбисты воспользовались усталостью россиян во втором тайме матча КМ

"Начало складывалось хорошо, мы зарабатывали штрафные, - сказал Гаджиев. - Во втором тайме мы хорошо настроились и вышли играть на максимуме. Потом подсели физически, Самоа воспользовалась нашей усталостью, они хорошо прессинговали, у нас не получалось довести мяч до края. К сожалению, нам не удалось реализовать преимущество в первом тайме".

"Самоа играла на всех Кубках мира, у них колоссальный опыт. Не знаю, что повлияло на нас перед вторым таймом. Мы не перенервничали, так что будем разбираться", - заключил Гаджиев.

Сборная Самоа набрала 5 очков (4 - за победу, 1 - бонусное) и вышла на первое место в турнирной таблице группы А. Далее идут команды Ирландии (5), Японии (5), Шотландии (0) и России (0). В следующем матче 3 октября россияне сыграют с командой Ирландии.