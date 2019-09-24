Кушнарев: российские регбисты отлично провели первый тайм матча КМ со сборной Самоа

Во вторник российские регбисты уступили сборной Самоа со счетом 9:34 и потерпели второе поражение подряд на старте Кубка мира, который проходит в Японии. После первого тайма российская команда вела со счетом 6:5. По ходу тайма россияне не реализовали двойное численное преимущество.

ТАСС, 24 сентября. Сборная России по регби показала отличную игру в первом тайме матча Кубка мира с командой Самоа, но провалила вторую половину встречи. Такое мнение в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" высказал игрок российской сборной Юрий Кушнарев.

"Первый тайм можно занести в актив, отлично провели его, но второй тайм провалили. Жаль, что не смогли реализовать численное преимущество, не набрали очков. И обидно, что не занесли попытку", - отметил Кушнарев.

Кушнарев набрал все очки сборной России в матче, забив два штрафных удара и один дроп-гол. "Это обычный набор очков, мы оставались в игре. Была возможность занести попытку и в первом тайме, и во втором, но пока реализовать свои моменты у нас не получается", - сказал Кушнарев.

"Думаю, что во втором тайме мы отошли от игрового плана, начали играть на своей территории и сразу поплатились за это, пропустив быструю попытку. Дальше мы тоже начали ошибаться, соперник почувствовал уверенность, провел несколько хороших атак, мы провалили первые десять минут второго тайма. Мы знаем, что на этом турнире никто не будет сдаваться после первого тайма. Выходили на второй тайм играть в ту же игру, но, к сожалению, дисциплина нас подвела, пропустили много очков", - заключил регбист.

Следующий матч сборная России проведет 3 октября с командой Ирландии.