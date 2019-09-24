Фигуристка Боброва проведет мастер-класс для детей, перенесших онкологические заболевания

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2014 года в танцах на льду фигуристка Екатерина Боброва проведет мастер-класс для детей, перенесших онкологические заболевания. Об этом ТАСС сообщила сама спортсменка.

Мастер-класс состоится 8 октября в день открытия клуба фигурного катания Бобровой. 29-летняя спортсменка является послом фонда "Футболка дарит жизнь" и вместе с тренерами своей команды проведет тренировку на льду для детей из лечебно-научного центра "Русское поле", которые проходят реабилитацию после перенесенных онкологических заболеваний и заболеваний крови.

"Для меня лично и для всей нашей команды очень важно проводить подобные мастер-классы для детей, которые не могут регулярно тренироваться, но очень хотят почувствовать себя настоящими фигуристами, - заявила Боброва. - Для многих это может стать исполнением заветной мечты. Нам важно показать, что наряду с комплексной и профессиональной работой по подготовке детей к высочайшим спортивным успехам, мы всегда рады помогать, когда у нас есть такая возможность".

"Екатерина уже долгое время является послом нашего благотворительного фонда, - рассказала программный директор благотворительного фонда "Футболка дарит жизнь" Елена Ульрих. - Когда она предложила нам организовать такой мастер-класс, мы с радостью согласились, ведь для детей в период реабилитации невероятно важна любая поддержка. И мы уверены, что мастер-класс с олимпийской чемпионкой зарядит их энергией, которая им так необходима, подарит прилив сил, поможет обрести позитивный настрой и веру в выздоровление. Поистине поможет вернуться к жизни".

Боброва в дуэте с Дмитрием Соловьевым стала олимпийской чемпионкой 2014 года в Сочи и серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, обе медали были завоеваны в командных соревнованиях. Также Боброва и Соловьев являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2013 года и чемпионами Европы 2013 года.