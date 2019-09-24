Грищук не сумел выйти в полуфинал Кубка мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук черными фигурами проиграл китайцу Дин Лижэню во второй партии четвертьфинала Кубка мира и выбыл из борьбы. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Грищук сыграл вничью с Дин Лижэнем в первой партии четвертьфинала Кубка мира по шахматам

Другой россиянин Никита Витюгов сыграл вничью во второй партии с китайцем Юй Янъи, а француз Максим Вашье-Лаграв - с представителем Армении Левоном Ароняном. Эти пары продолжат борьбу на тай-брейке 25 сентября.

Азербайджанец Теймур Раджабов белыми обыграл американца Джеффри Сюна и вышел в полуфинал турнира. Первая партия между ними завершилась вничью.

В полуфинале Дин Лижэнь сыграет с победителем матча между Витюговым и Юй Янъи, Раджабов встретится с Вашье-Лагравом или Ароняном. Первые партии полуфинальных матчей пройдут 26 сентября.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.