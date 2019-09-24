Артемьев: сборная России по регби получила отличный опыт в матче КМ с самоанцами

"Позитивных моментов в этой игре было очень много, в начале второго тайма мы немного потеряли управление игрой, позволили сопернику завладеть мячом и опасно контратаковать, - сказал Артемьев. - Самоанцы хороши в игре на контратаке, когда есть пространство, много быстрых игроков, нацеленных на атаку, а мы дали им шанс сыграть именно так. В концовке игры хотелось занести попытку, практически это сделали, это помогло бы нам с психологической точки зрения, к сожалению, не удалось. Положительных моментов много, хотя мы и не можем сказать, что все 80 минут игры были сыграны нами уверенно".

"Будем готовиться к следующим играм, для нас это отличный опыт, здесь нам предстоит сыграть с лучшими командами мира, - добавил он. - Следующий наш матч - против сборной Ирландии, очень этого ждем. Для нас главное - наработать опыт, заслужить уважение в мировой регбийной сфере, будем стараться это сделать, будем стараться показывать русское регби, показывать его с хорошей стороны".

Следующий матч сборная России проведет 3 октября с командой Ирландии.