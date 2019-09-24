Сельский: сборная России по регби не поверила в свои силы в матче Кубка мира с самоанцами

КУМАГАЯ /Япония/, 24 сентября. /ТАСС/. Российские регбисты уступили самоанцам во втором матче группового этапа Кубка мира в Японии из-за того, что не верили в свои силы. Такое мнение ТАСС высказал игрок сборной России Станислав Сельский.

Во вторник российские регбисты уступили сборной Самоа со счетом 9:34 и потерпели второе поражение подряд на старте Кубка мира. После первого тайма российская команда вела со счетом 6:5. По ходу матча россияне не реализовали двойное численное преимущество. Кроме того, российской сборной не удалось совершить ни одной попытки, все очки были набраны Юрием Кушнаревым (два штрафных и дроп-гол).

"Не хватило концентрации до конца матча, собранности, - сказал Сельский. - С японцами была другая ситуация, там нас захлестнули эмоции, а сегодня их практически не было, так как мы оставили их в предыдущем матче. Я думаю, проблема была в другом - мы не поверили в собственные силы, в то, что можем выиграть этот матч. Это была наша ключевая ошибка, а вся игра решилась во втором тайме".

Сельский отметил, что сборная России смогла выдержать натиск соперника. "Мы разбирали их матчи, знали их культуру, нам нужно было выдержать 20-минутный натиск, когда они проверяли нас на крепость, - отметил он. - Мы показали им, что мы не хуже и готовы встречать их так же жестко. Потом игра начала складываться иначе, дальше начали уже играть в регби, и они стали нервничать, ошибаться, получать желтые карточки".

"Единственное - мы не смогли в конце первого тайма реализовать численное преимущество, - добавил Сельский. - Это самое обидное, потому что у нас было преимущество в схватке, но мы упустили этот шанс, а второй тайм - это неверие в свои силы. К судейству вопросов нет, на таком уровне, я считаю, вопросов к судьям быть не может, он отработал нормально, дал играть и в свободной игре, и в статике".

Сборная Самоа набрала пять очков (4 очка за победу и 1 бонусное очко за четыре и более попытки) и догнала команды Японии и Ирландии в турнирной таблице группы А. Команды России и Шотландии набранных очков не имеют. Следующий матч сборная России проведет 3 октября с ирландцами.