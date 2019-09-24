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Кубок мира по регби

Капитан сборной Самоа по регби назвал тяжелым матч Кубка мира против команды России

Самоанцы обыграли россиян со счетом 34:9, проигрывая после первого тайма

КУМАГАЯ /Япония/, 24 сентября. /ТАСС/. Матч Кубка мира по регби против российской команды для игроков сборной Самоа оказался тяжелым. Такое мнение на пресс-конференции высказал капитан сборной Самоа Крис Вуй.

Во вторник команда Самоа обыграла сборную России со счетом 34:9. После первого тайма россияне вели со счетом 6:5. Для самоанцев эта игра стала первой на Кубке мира.

"Это была тяжелая игра. Мы знали, что сборная России будет стараться набрать очки в первые 20-40 минут, поэтому мы просто должны были сдерживать их на своей половине поля. Я очень горжусь тем, что партнеры по команде смогли вернуться в игру во второй половине. У нас есть огромная вера в наших запасных, они вышли и добавили движения", - сказал Вуй.

Сборная Самоа набрала 5 очков и лидирует в группе А. Далее идут команды Ирландии (5), Японии (5), Шотландии (0) и России (0).

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