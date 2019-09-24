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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Пасека заменит травмированную Симакову в составе сборной России на ЧМ

Турнир пройдет с 4 по 13 октября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке Мария Пасека заменит в составе сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике Ангелину Симакову. Об этом ТАСС во вторник сообщила старший тренер российской команды Валентина Родионенко.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 октября в немецком Штутгарте.

"Пасека станет нашей шестой гимнасткой [на чемпионате мира]. Она заменила в составе травмированную Симакову", - сказала Родионенко.

Пасека является двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке (2015, 2017), бронзовым и трехкратным серебряным олимпийским призером.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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