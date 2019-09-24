Баскетболисты УНИКСа сыграют в матче за третье место на Кубке Гомельского

ТАСС, 24 сентября. Российский баскетбольный клуб УНИКС со счетом 66:70 проиграл греческому "Олимпиакосу" в полуфинале Кубка Гомельского. Турнир проходит в Москве в УСК ЦСКА.

Во вторник позднее пройдет вторая полуфинальная встреча между российским ЦСКА и греческим "Промитеасом". По ее итогам определится соперник "Олимпиакоса" в финале турнира.

В прошлом сезоне УНИКС дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ, где уступил санкт-петербургскому "Зениту" (0-3). В Кубке Европы команда также дошла до полуфинала, где проиграла испанской "Валенсии" (0-2).

Кубок Гомельского проводится с 2008 года. УНИКС становился бронзовым призером Кубка Гомельского в 2015 году. ЦСКА выигрывал турнир восемь раз, также победителями становились "Химки", греческий "Панатинаикос" и литовский "Жальгирис".