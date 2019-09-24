Ковалев: в США стали тщательнее проверять здоровье боксеров после смерти Дадашева

ТАСС, 24 сентября. Атлетические комиссии в США стали серьезнее относиться к проверке здоровья боксеров после смерти Максима Дадашева. Об этом россиянин рассказал во время онлайн-конференции.

"Сдавал сегодня анализы. До этого проходил тесты, мне делали МРТ. Здесь [в США] серьезнее стали относиться к этому [проверке здоровья] после трагического случая", - рассказал Ковалев.

Поединок Ковалев - Альварес в полутяжелом весе (до 79,4 кг) пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). "У меня сейчас четыре лишних килограмма. Будем скидывать по одному в неделю", - также рассказал боксер.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса 20 июля.

29-летний Альварес владеет поясами чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе (до 72,6 кг). В активе мексиканца 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи.

В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.