Тренер: команда Самоа нашла свою игру во втором тайме матча против российских регбистов

КУМАГАЯ /Япония/, 24 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Самоа по регби Стив Джексон заявил, что его команда нашла свою игру во втором тайме в матче Кубка мира против команды России. Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции.

Во вторник команда Самоа обыграла сборную России со счетом 34:9. После первого тайма россияне вели со счетом 6:5. Для самоанцев эта игра стала первой на Кубке мира. В первом тайме у самоанцев было два удаления.

"В моменты, когда на поле было 13 наших игроков, мы прекрасно защищались. Мы пытались придерживаться игры, которую готовили. Отошли от нее, но сумели вернуть во втором тайме. У нас получилось избавиться от глупых мелких ошибок и исправить нашу игру", - сказал Джексон.

Сборная Самоа набрала 5 очков и лидирует в группе А. Далее идут команды Ирландии (5), Японии (5), Шотландии (0) и России (0).