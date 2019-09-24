Не поверили в себя. Сборная России проиграла второй матч на Кубке мира по регби

В своем первом матче в рамках группы А, который открывал соревновательную программу турнира, россияне также потерпели неудачу. Встреча против хозяев Кубка мира - сборной Японии - завершилась с разгромным счетом 10:30. Сборные России и Самоа впервые в истории провели очный матч, ранее команды друг с другом не встречались. Для самоанцев матч против россиян стал первым на текущем Кубке мира.

Штрафные - отдельная тема этой игры. Регби, как известно, один из самых контактных видов спорта, однако в матче сборных Самоа и России соперники частенько переходили границы допустимого. Регбисты по обе стороны поля не брезговали нарушениями правил, и первыми за это поплатились самоанцы Рей Ли-Ло и Моту Мату'У, получившие 10-минутные удаления в концовке первого тайма. Стоит отметить, что на всем протяжении матча судейская бригада во главе с французом Роменом Пуитом действовала грамотно и не допускала ошибок.

Пропуск ранней попытки - не лучший способ начать встречу. Учитывая негативный опыт первого матча на турнире, легкие очки самоанцев на старте игры могли фатально повлиять на россиян прежде всего с ментальной точки зрения. И тем удивительнее, что после этого российская сборная провела несколько удачных атак и благодаря двум точным штрафным в исполнении Юрия Кушнарева (18-я и 25-я минуты) сборной России даже удалось выйти вперед - 6:5.

Примерно через 10 минут после стартового свистка самоанцы начали перехватывать инициативу. Игроки сборной России не смогли прочувствовать момент, когда нити игры начали ускользать от них, и соперник воспользовался этим. Уже на 15-й минуте команда Самоа провела легкую попытку усилиями Алапати Леиуа и повела в счете. Соперник мог увеличить преимущество, однако с реализациями у самоанцев во вторник шло не очень.

Команды начали матч без подготовки и практически сразу обозначили заряженность на борьбу в высоком темпе. Для сборной России - самой возрастной команды на текущем турнире - такой расклад вряд ли можно считать благоприятным. В игре с японцами подопечных Лина Джонса в таком режиме хватило примерно на 20 минут, во вторник у россиян наступил спад гораздо раньше.

Согласно рейтингу Международного совета регби (World Rugby), сборная Самоа была самым удобным соперником для россиян на групповом этапе. Самоанцы располагаются в рейтинге на 16-м месте, в то время как остальные сборные - Ирландии (2), Шотландии (8) и Японии (9) - находятся в десятке лучших команд планеты. Россияне занимают в рейтинге 20-е место.

Чего, к сожалению, нельзя сказать о российской сборной. В начале второго тайма подопечные Джонса прозевали быструю попытку, и уже на 44-й минуте самоанцы усилиями Афаесетити Амосы вышли вперед - 6:10. С этого момента игра свелась к жесткой борьбе, в которой едва ли можно избежать травм. В этом эпизоде Кирилл Готовцев пытался остановить проход соперника и схватил того за шею, в результате чего он неловко приземлился на ногу.

Так, самоанцы провели попытку ценой здоровья своего игрока - Амоса покинул поле и не смог продолжить встречу. На 47-й минуте Кушнарев забил первый дроп-гол (попадание мяча в ворота в игровой ситуации после удара ногой) и сократил разницу в счете до одного очка, однако после этого россияне окончательно "посыпались". В течение следующих пяти минут Эд Фидоу провел две попытки, а Туси Писи добавил к ним успешные реализации. Сборная России пыталась оказать давление на соперника, однако это не помешало самоанцам провести еще несколько выпадов в сторону чужой зачетной зоны, два из которых (Ли-Ло на 62-й минуте и Леиуа - на 79-й) завершились попытками.

"Много позитивных моментов"

Несмотря на крупный счет, главный тренер сборной России Джонс выделил позитивные стороны в матче. "Наши регбисты стали понимать игру лучше, сегодня было много прессинга со стороны сборной Самоа, постоянно был контакт с ними, - сказал он. - Самоанцы сегодня отлично играли, они показали хороший уровень, но факт того, что мы могли победить в этом матче и первый тайм остался за нами, вселяет радость. В матче против Ирландии будем стараться справляться с их атакой".

Капитан российской команды Василий Артемьев также отметил несколько положительных эпизодов. "Позитивных моментов в этой игре было очень много, в начале второго тайма мы немного потеряли управление игрой, позволили сопернику завладеть мячом и опасно контратаковать, - сказал Артемьев. - Самоанцы хороши в игре на контратаке, когда есть пространство, много быстрых игроков, нацеленных на атаку, а мы дали им шанс сыграть именно так, в концовке игры хотелось занести попытку, практически это сделали, это помогло бы нам с психологической точки зрения, к сожалению, не удалось. Положительных моментов много, хотя мы и не можем сказать, что все 80 минут игры были сыграны нами уверенно".

Игрок сборной Станислав Сельский в беседе с ТАСС высказал предположение, что российская команда уступила самоанцам из-за неверия в собственные силы. "Не хватило концентрации до конца матча, собранности, - сказал он. - С японцами была другая ситуация, там нас захлестнули эмоции, а сегодня их практически не было, так как мы оставили их в предыдущем матче. Я думаю, проблема была в другом - мы не поверили в собственные силы, в то, что можем выиграть этот матч, это была наша ключевая ошибка, а вся игра сложилась во втором тайме".

Главный тренер сборной Самоа Стив Джексон заявил, что его команда нашла свою игру во втором тайме. "В моменты, когда на поле было 13 наших игроков, мы прекрасно защищались. Мы пытались придерживаться игры, которую готовили. Отошли от нее, но сумели вернуть во втором тайме. У нас получилось избавиться от глупых мелких ошибок и исправить нашу игру", - сказал он.

Сборная Самоа набрала пять очков (4 очка за победу и 1 бонусное очко за четыре и более попытки) и догнала команды Японии и Ирландии в турнирной таблице группы А. Команды России и Шотландии набранных очков не имеют. Следующий матч сборная России проведет 3 октября с ирландцами.