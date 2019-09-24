Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года

ЛЮБЛЯНА, 24 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург выбран местом проведения финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил глава организации Александер Чеферин.

Мюнхен примет финал Лиги чемпионов по футболу в 2022 году, Лондон - в 2023-м

"В 2021 году финал пройдет в Санкт-Петербурге", - сказал Чеферин. Также он сообщил, что Мюнхен ("Альянц-Арена") примет финал Лиги чемпионов в 2022 году, Лондон ("Уэмбли") - в 2023-м.

В 2021 году матч пройдет на стадионе "Газпром Арена", домашней арене петербургского "Зенита", вмещающей 62 315 зрителей. В Петербурге состоялось семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Также стадион примет четыре матча чемпионата Европы 2020 года.

Процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен в сентябре 2018 года. Срок подачи заявок истек 15 февраля.

Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА, в 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов. В 2020 году финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле.