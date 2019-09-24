НХЛ рассмотрит вопрос проведения матчей с участием клубов лиги в России

ТАСС, 24 сентября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) может провести матчи с участием клубов лиги на территории России. Об этом сообщил портал sportbusiness.

"После того как мы заключили контракт с "Яндексом", и с учетом великой хоккейной истории России, мы оцениваем возможность проведения матча в России. Безусловно, мы открыты к обсуждению этого. Благодаря великой хоккейной истории России, в будущем здесь могут пройти матчи НХЛ", - сказал вице-президент лиги Марк Блэк.

Компания "Яндекс" в сентябре этого года выкупила права на эксклюзивный показ матчей НХЛ в России. Трансляции будут бесплатными, с комментариями на русском языке. Смотреть игры можно будет на любых устройствах. Кроме того, зрителям будут доступны повторы матчей и лучших моментов встреч.

Клуб НХЛ приезжал в Россию для проведения выставычных матчей один раз. В 2010 году санкт-петербургский СКА провел матч против "Каролины" в Санкт-Петербурге и победил со счетом 5:3.