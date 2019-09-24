Дюков выразил уверенность, что финал Лиги чемпионов в Петербурге станет лучшим в истории

Санкт-Петербург получил право принять финал Лиги чемпионов на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое прошло во вторник в Любляне. Матч пройдет на стадионе "Газпром Арена", домашней арене петербургского "Зенита", вмещающей 62 315 зрителей. В Петербурге состоялось семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Также стадион примет четыре матча чемпионата Европы 2020 года.

"Нам очень приятно, что Санкт-Петербург получил право провести главный матч самого престижного международного клубного турнира - финала Лиги чемпионов, хотели бы поблагодарить исполком УЕФА, который сделал такой выбор, - сказал Дюков. - В последние годы Россия становится одним из центров футбольного мира, мы готовы активно использовать нашу инфраструктуру для развития этого вида спорта. "Газпром Арена" имеет уникальный опыт организации мероприятий самого высокого уровня. Санкт-Петербург - гостеприимный и красивый город, в котором любят и ценят гостей, уверен, что финал Лиги чемпионов станет лучшим в истории и запомнится болельщикам и жителям города".

Россия во второй раз примет финал Лиги чемпионов, в 2008 году финальный матч самого престижного еврокубкового турнира прошел в Москве на стадионе "Лужники", тогда английский "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти переиграл другую команду из Англии, "Челси" (1:1, по пенальти - 6:5). Кроме того, "Лужники" принимали финал Кубка УЕФА в 1999 году, когда итальянская "Парма" разгромила французский "Марсель" (3:0).