Кержаков: выбор Санкт-Петербурга местом проведения финала ЛЧ 2021 года был предсказуем

Во вторник исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал Санкт-Петербург местом проведения финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.

"Это был предсказуемый выбор, - сказал Кержаков. - Я думаю, что в УЕФА учитывали опыт проведения матчей чемпионата мира. Немаловажным стал фактор того, что в Санкт-Петербурге пройдут матчи чемпионата Европы 2020 года. Уровень стадиона говорил о том, что арена готова принять такое крупное европейское событие, как финал Лиги чемпионов".

На арене в Петербурге состоялось несколько матчей Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018, также стадион примет четыре игры чемпионата Европы 2020 года. "Я уверен, что Питер справится с такой нагрузкой. Он хоть каждый год может принимать не только футбольные, но и другие значимые спортивные события", - заключил Кержаков.

Домашняя арена "Зенита" вмещает 62 315 зрителей.