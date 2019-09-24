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Еврокубки

Баскетболисты ЦСКА сыграют с "Олимпиакосом" в финале Кубка Гомельского

В матче за третье место встретятся "Промитеас" и УНИКС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 77:57 обыграл греческий "Промитеас" в полуфинале Кубка Гомельского. Турнир проходит в Москве в УСК ЦСКА.

Ранее во вторник прошел первый полуфинальный матч между российским УНИКСом и греческим "Олимпиакосом" (66:70). Таким образом, в финале сыграют ЦСКА и "Олимпиакос", в матче за третье место - "Промитеас" и УНИКС. Обе игры пройдут в среду.

В прошлом сезоне ЦСКА стал победителем Евролиги и чемпионом Единой лиги ВТБ.

Кубок Гомельского проводится с 2008 года. ЦСКА выигрывал турнир восемь раз, также победителями становились "Химки", греческий "Панатинаикос" и литовский "Жальгирис". ЦСКА является действующим чемпионом турнира.

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