"Газпром Арене" потребуются незначительные доработки перед финалом ЛЧ 2021 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Стадиону "Газпром Арена" будут нужны незначительные доработки в рамках подготовки к проведению финала Лиги чемпионов по футболу 2021 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор арены Владимир Литвинов.

Во вторник на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое прошло в Любляне, "Газпром Арена" была выбрана местом проведения финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.

"Стадион в большей части требованиям соответствует, - сказал Литвинов. - Надо будет провести незначительные доработки. От сезона к сезону требования к стадионам меняются, в регламенте УЕФА появляются изменения, придется что-то доделать, но значительные работы проводиться не будут".

Литвинов выразил уверенность в том, у Санкт-Петербурга есть высокие шансы на проведение одного из лучших финалов турнира в истории. "Город привлекает внимание организаторов и болельщиков, это особое место. Сам стадион с удивительными характеристиками, к тому же у нас есть опыт успешного проведения крупных турниров до этого. Персонал готов к проведению финала, страха в глазах нет, мы осознаем честь и ответственность", - добавил он.

"Газпром Арена" принимала матчи Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018, также стадион примет четыре встречи чемпионата Европы 2020 года. "С нагрузкой стадион справится, хотя сейчас график плотный. В ближайшее время нас ждут матчи "Зенита" в чемпионате России и на групповой стадии Лиги чемпионов, игра с национальной сборной 16 ноября (против команды Бельгии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года - прим. ТАСС), два хоккейных матча в декабре. Скучно точно не будет, это, с одной стороны, сумасшедшая нагрузка, но ты втягиваешься в ритм проведения мега-мероприятий, и становится привычно", - заключил Литвинов.

Домашняя арена "Зенита" вмещает 62 315 зрителей.