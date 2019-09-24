Итудис: ЦСКА испытывал проблемы в нападении в первом матче Кубка Гомельского

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА испытывали проблемы с нападением во второй и четвертой четвертях первого матча Кубка Александра Гомельского. Об этом журналистам во вторник заявил тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Московский ЦСКА со счетом 77:57 обыграл греческий "Промитеас" в матче Кубка Александра Гомельского.

"Мы играли лучше сегодня, поздравляю команду с победой. Было заметно, что был предсезонный матч. Продуктивно провели первую и третью четверти, но почти на равных сыграли вторую и четвертую. В этих четвертях у нас была проблема в нападении, но я все равно использовал широкую ротацию", - сказал Итудис.

"Что касается тех игроков, которые вернулись с Кубка мира, то они находятся в игровом ритме, у них хорошая форма", - добавил специалист.

ЦСКА в следующем матче встретится с греческим "Олимпиакосом" в среду, в этом матче определится обладатель Кубка Гомельского нынешнего года. "Промитеас" в тот же день сыграет с казанским УНИКСом в матче за третье место.