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Исполком УЕФА в Любляне

Чеферин: УЕФА вряд ли в будущем будет проводить чемпионаты Европы в формате Евро-2020

В 2020 году турнир пройдет в 12 странах в честь 60-летнего юбилея
Глава УЕФА Александер Чеферин EPA-EFE/Angel Diaz
Описание
Глава УЕФА Александер Чеферин
© EPA-EFE/Angel Diaz

ЛЮБЛЯНА, 24 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вряд ли в дальнейшем будет организовывать чемпионаты Европы в формате турнира 2020 года. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома УЕФА рассказал президент организации Александер Чеферин.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

"Для нас большой вызов - организовывать турнир, подобный этому [чемпионату Европы - 2020]. Есть страны с визовым режимом и без него, страны Европейского союза, возможный Brexit. Не думаю, что мы должны организовывать турниры в таком формате", - сказал Чеферин.

"С символической точки зрения это хорошо - матчи на севере, юге, западе и востоке Европы в честь 60-летия турнира. Но делать это постоянно - слишком большой вызов", - добавил он.

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Исполком УЕФА в Любляне
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