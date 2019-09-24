Две страны - хозяйки Евро-2020 не смогут сыграть в одной группе

ЛЮБЛЯНА, 24 сентября. /ТАСС/. Две сборные, чьи страны будут принимать матчи чемпионата Европы 2020 года по футболу, не смогут сыграть в одной группе. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил заместитель генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джорджио Маркетти.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

"Сначала проведем жеребьевку плей-офф, через неделю жеребьевка основной части - четыре корзины по шесть команд, сформированные по итогам отборочного турнира. Сперва идут победители групп, потом команды, занявшие вторые места, и четыре команды из плей-офф. Этот чемпионат Европы отличается от других тем, что некоторые команды будут играть дома в случае попадания на турнир, если в одну группу попадут две сборные, чьи страны являются хозяевами, они будут разведены. На основании рейтинга будет принято решение переместить одну из команд в другую корзину", - сказал Маркетти.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.