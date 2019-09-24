Каселакис: игра в Кубке Гомельского покажет готовность "Промитеаса" к чемпионату Греции

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Участие "Промитеаса" в Кубке Александра Гомельского поможет понять готовность команды к чемпионату Греции по баскетболу. Такое мнение журналистам во вторник высказал капитан "Промитеаса" Леонидас Каселакис.

Московский ЦСКА со счетом 77:57 обыграл "Промитеас" в матче Кубка Александра Гомельского.

"Участие в этом турнире - очень большой опыт для нас. Сегодня нам противостояла лучшая команда Европы, но, думаю, у нас были и сложные, и хорошие моменты сегодня. Сейчас нам нужно сосредоточиться на следующем матче. Сейчас то самое время , чтобы оценить наш уровень и степень готовности к чемпионату Греции", - сказал Каселакис.

ЦСКА в следующем матче встретится с греческим "Олимпиакосом" в среду, в этом матче определится обладатель кубка Гомельского нынешнего года. "Промитеас" в тот же день сыграет с казанским УНИКСом в матче за третье место.