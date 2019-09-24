Дубль и передача Головина принесли "Монако" первую победу в сезоне чемпионата Франции

ТАСС, 25 сентября. "Монако" победил "Ниццу" со счетом 3:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу.

В составе "Монако" дублем отметился российский полузащитник Александр Головин (29-я и 74-я минуты), еще один гол после передачи Головина забил Виссам Бен Йеддер (80). В составе "Ниццы" отличился Патрик Бюрне (54).

Головин не был заявлен на матч первого тура чемпионата. Он принимал участие в следующих пяти играх, но не отличился голевыми действиями.

Россиянин в прошлом сезоне провел 35 матчей во всех турнирах за "Монако", забив в них четыре гола и отдав четыре передачи.

"Монако" одержал первую победу в сезоне национального первенства, в последний раз монегаски побеждали в чемпионате в прошлом сезоне в матче 37-го тура против "Амьена" (2:0) 18 мая.

В турнирной таблице "Монако" поднялся на 17-е место, набрав 6 очков. "Ницца" идет на четвертом месте, имея в активе 12 очков. В следующем туре "Монако" дома сыграет против "Бреста" 28 сентября. "Ницца" встретится с "Лиллем" на своем поле в тот же день.