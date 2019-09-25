Головин: футболисты "Монако" показали истинное лицо клуба в матче против "Ниццы"

ТАСС, 25 сентября. Игроки футбольного клуба "Монако" смогли продемонстрировать болельщикам истинное лицо команды во встрече чемпионата Франции против "Ниццы". Такое мнение высказал российский полузащитник монегасков Александр Головин, чьи слова приводит издание L'Equipe.

В матче седьмого тура чемпионата Франции "Монако" одержал первую победу в сезоне, обыграв дома "Ниццу" со счетом 3:1. Головин отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

"Наверное, эту игру можно назвать самой лучшей в сезоне. Рад, что смогли победить, должны были выигрывать и в некоторых предыдущих встречах. Надеюсь, что в головах у всех что-то поменяется и будем более уверенно вести себя на поле", - сказал Головин.

"Мы должны всегда действовать, как сегодня. Такая игра должна быть лицом "Монако". В атаке все хорошо, осталось лучше отрабатывать в обороне", - добавил полузащитник.

Россиянин выступает за "Монако" с лета 2018 года. В прошлом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав четыре голевые передачи.

В турнирной таблице "Монако" поднялся на 17-е место, набрав шесть очков. "Ницца" идет на четвертом месте, имея в активе 12 очков. В следующем туре "Монако" дома сыграет против "Бреста" 28 сентября. "Ницца" встретится с "Лиллем" на своем поле в тот же день.