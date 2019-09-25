Голы Панарина и Кравцова принесли "Нью-Йорк Рейнджерс" победу над "Нью-Йорк Айлендерс"

ТАСС, 25 сентября. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома одержал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голами в составе хозяев отметились российские нападающие Артемий Панарин и Виталий Кравцов.

Панарин забросил шайбы на 31-й и 60-й минутах. В эпизоде со вторым голом результативной передачей отметился российский форвард Павел Бученвич. Кравцов отличился на 23-й минуте, открыв счет в матче. У проигравших единственную шайбу забросил нападающий Джордан Эберле (53).

Ворота "Рейнджерс" на протяжении половины матча защищал голкипер Александр Георгиев. Он отразил 16 из 17 бросков.

Панарин в межсезонье сменил "Коламбус" на "Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в лиге (около $11,5 млн в год). Кравцов ранее выступал за челябинский "Трактор" и текущий сезон в НХЛ будет для него дебютным. Бучневич играет за "Рейнджерс" с 2016 года, в прошлом регулярном чемпионате он провел 64 матча и набрал 38 (21 шайба + 17 передач) очков. Георгиев в прошлом сезоне выходил на площадку в 33 матчах, дважды отыграв "на ноль" и отражая в среднем 91,39% бросков.