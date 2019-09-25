Центр обследования спортсменов Чувашии подвергли проверке после претензий РУСАДА

ТАСС, 25 сентября. Группа независимых экспертов проводит проверку центра обследования спортсменов при училище олимпийского резерва в Чувашии из-за претензий РУСАДА к легкоатлетам республики. Об этом сообщил в среду ТАСС главный тренер по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашии имени А. Игнатьева Николай Панфилов.

РУСАДА 17 июня сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом. По 33 атлетам планируется открытие дел.

"При [Чебоксарском] училище олимпийского резерва есть отделение центра (Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины - прим. ТАСС), там врачи всех спортсменов обследуют. В нем проводится сейчас проверка. Занимаются всем независимые эксперты", - сказал собеседник агентства.

Панфилов добавил, что сроки завершения проверки не уточняются. "Результаты пока не назывались, проверка идет", - добавил он.

По данным документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства. В интервью Ганус подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводили переливание крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.

Во вторник Панфилов сообщил ТАСС, что считает абсурдными заявления о переливании крови спортсменам. Он также добавил, что сейчас обсуждается вопрос оспаривания этих заявлений в суде. Заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Игорь Головин в беседе с ТАСС отмечал, что считает претензии необоснованными, но до окончания проверки группы независимых экспертов министерство не планирует реагировать на заявления. По его данным, эта работа завершится приблизительно в середине октября.