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НХЛ

Голы Волкова и Сергачева не спасли "Тампу" от поражения в предсезонном матче с "Флоридой"

Встреча завершилась со счетом 3:6
Александр Волков и Энтони Сирелли AP Photo/Brynn Anderson
Описание
Александр Волков и Энтони Сирелли
© AP Photo/Brynn Anderson

ТАСС, 25 сентября. "Тампа-Бэй" на выезде проиграла "Флориде" со счетом 3:6 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Заброшенными шайбами отметились форвард гостей Александр Волков и защитник Михаил Сергачев.

Волков открыл счет в матче на 16-й минуте, а Сергачев отличился на 57-й минуте, реализовав большинство. Еще одну шайбу в составе проигравших забросил Энтони Сирелли (24-я минута), результативную передачу на него отдал Волков. У победителей дублем отметился Александр Барков (23, 25), также отличились Фрэнк Ватрано (20), Джонатан Юбердо (26), Доминик Тонинато (35) и Денис Мальгин (44). Форвард хозяев Евгений Дадонов сделал две результативные передачи.

Ворота команд защищали российские голкиперы - Сергей Бобровский ("Флорида") и Андрей Василевский ("Тампа"). Бобровский совершил 19 сейвов, Василевский - 18.

В другом матче дня "Даллас" на выезде победил "Сент-Луис" со счетом 2:1. Форвард гостей Александр Радулов отметился результативной передачей. "Калгари" дома переиграл "Виннипег" - 2:0. Голкипер "Виннипега" Михаил Бердин провел на площадке один период и сделал 13 сейвов, не пропустив ни одной шайбы.

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