Сельский: сборная России по регби попытается навязать борьбу ирландцам в матче Кубка мира

КУМАГАЯ /Япония/, 25 сентября. /ТАСС/. Российские регбисты постараются навязать борьбу сборной Ирландии в матче группового этапа Кубка мира по регби, который проходит в Японии. Такое мнение ТАСС высказал игрок сборной России Станислав Сельский.

Сборная России проиграла второй матч на Кубке мира по регби

Не поверили в себя. Сборная России проиграла второй матч на Кубке мира по регби

Во вторник российские регбисты уступили сборной Самоа со счетом 9:34 и потерпели второе поражение на Кубке мира. Следующий матч сборная России проведет 3 октября с командой Ирландии, после чего 9 октября встретится со сборной Шотландии. В стартовой игре на турнире сборная России уступила японцам (10:30).

"Мы весь упор делали на две первые игры, потому что дальше нас ждут гранды. Ирландия и Шотландия - лидеры мирового регби. Будем показывать достойную игру, стараться сыграть не хуже, чем с самоанцами и японцами, навязать борьбу. Постараемся доказать самим себе, что мы можем играть с такими великими командами", - сказал Сельский.

Сборная Самоа после матча с российской командой набрала 5 очков (4 - за победу, 1 - бонусное) и лидирует в турнирной таблице группы А. Далее идут команды Ирландии (5), Японии (5), Шотландии (0) и России (0). В четвертьфинал турнира выйдут две лучшие команды.

Команда России второй раз принимает участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, тогда они заняли последнее место в группе и не сумели выйти в плей-офф.