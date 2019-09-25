Кушнарев: российским регбистам нужно справиться с высокими скоростями в игре с ирландцами

КУМАГАЯ /Япония/, 25 сентября. /ТАСС/. Сборной России по регби нужно справиться с высокими скоростями в оставшихся матчах группового этапа Кубка мира против команд Ирландии и Шотландии. Такое мнение ТАСС высказал игрок российской национальной сборной Юрий Кушнарев.

Не поверили в себя. Сборная России проиграла второй матч на Кубке мира по регби

Во вторник российские регбисты уступили сборной Самоа со счетом 9:34 и потерпели второе поражение подряд на старте Кубка мира. В стартовой игре турнира россияе проиграли японцам (10:30). Следующий матч сборная России проведет 3 октября с командой Ирландии, а 9 октября встретится со сборной Шотландии.

"Впереди два тяжелых матча, в которых нам надо придерживаться тактики и стратегии, не отходить от нее. В матче со сборной Самоа мы немного отошли от своей структуры и стратегии игры на своей половине, соперник это почувствовал. Сейчас нас ждут две команды первого эшелона, это высокий уровень, другие скорости. Наша задача - справиться с этими скоростями, с давлением, которое будет оказываться на нас, и как можно дольше оставаться в игре", - сказал Кушнарев.

Команда России второй раз принимает участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, тогда они заняли последнее место в группе и не сумели выйти в плей-офф.