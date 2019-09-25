Член совета IAAF Аль-Камали отстранен по подозрению в нарушении правил организации

ТАСС, 25 сентября. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил члена совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и главу Федерации легкой атлетики ОАЭ Ахмада Аль-Камали из-за подозрений в нарушении правил IAAF. Об этом сообщает пресс-служба AIU.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что Аль-Камали предлагал часы Rolex 40 делегатам, которые имели право голоса на выборах IAAF 2019 года, сам Аль-Камали был кандидатом на пост вице-президента организации в 2019 году. Аль-Камали обвинения отверг.

Аль-Камали возглавляет Федерацию легкой атлетики ОАЭ с 2008 года, в совет IAAF он входит с 2015 года.