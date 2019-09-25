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Летние олимпийские виды спорта

Член совета IAAF Аль-Камали отстранен по подозрению в нарушении правил организации

Ранее сообщалось, что функционер предлагал часы Rolex 40 делегатам, которые имели право голоса на выборах IAAF 2019 года

ТАСС, 25 сентября. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил члена совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и главу Федерации легкой атлетики ОАЭ Ахмада Аль-Камали из-за подозрений в нарушении правил IAAF. Об этом сообщает пресс-служба AIU.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что Аль-Камали предлагал часы Rolex 40 делегатам, которые имели право голоса на выборах IAAF 2019 года, сам Аль-Камали был кандидатом на пост вице-президента организации в 2019 году. Аль-Камали обвинения отверг.

Аль-Камали возглавляет Федерацию легкой атлетики ОАЭ с 2008 года, в совет IAAF он входит с 2015 года.

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Летние олимпийские виды спорта
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