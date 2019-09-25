СМИ: Месси может пропустить матч с "Хетафе" из-за травмы

ТАСС, 25 сентября. Капитан испанского футбольного клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси из-за травмы может пропустить несколько матчей, в том числе игру седьмого тура чемпионата Испании против "Хетафе". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sport.es.

Месси получил травму в матче шестого тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (2:1) и был заменен после первого тайма. После матча главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что аргентинец почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра. По информации Sport.es, Месси из-за повреждения может пропустить игру с "Хетафе", которая пройдет 28 сентября.

Месси, который в понедельник получил награду лучшему игроку по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в текущем сезоне провел три встречи, выйдя в двух из них на замены в матче Лиги чемпионов с немецкой "Боруссией" из Дортмунда (0:0) и в игре чемпионата страны с "Гранадой" (0:2), в августе он получил травму в ходе предсезонной подготовки.

В турнирной таблице "Барселона" занимает четвертое место, набрав 10 очков.