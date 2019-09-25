Глава Bellator заявил, что Федор Емельяненко может выступить на турнире в России

ТАСС, 25 сентября. Президент организации Bellator Скотт Кокер заявил, что российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко может выступить на турнире организации, который собираются организовать в России. Об этом Кокер сообщил в своем Twitter.

15 июня Емельяненко подписал контракт с Bellator на несколько поединков. Ранее стало известно о том, что Емельяненко проведет следующий бой в конце декабря в Японии. Его соперником может стать американец Кёртис Джексон.

"Россия - интересная территория [для организации турнира], у нас есть несколько предложений. Я думаю, что Федор проведет бой в России, это совпадет с запуском Bellator [в России]", - говорится в сообщении.

Всего в активе 42-летнего Емельяненко 38 побед, шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.