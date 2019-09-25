РУСАДА взяло у легкоатлетов более 2,5 тыс. допинг-проб за девять месяцев 2019 года

ДОХА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. допинг-проб было взято Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за девять месяцев 2019 года у российских легкоатлетов. Об этом президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, выступая на заседании конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Конгресс проходит в Дохе и завершится 26 сентября.

"Для сведения скажу, что только в этом году за девять месяцев РУСАДА было взято 2533 пробы у российских легкоатлетов, большая часть (70%) проб получена во внесоревновательный период. Сейчас в пуле тестирования РУСАДА стоят 457 спортсменов, в пуле IAAF - восемь", - сказал Шляхтин.